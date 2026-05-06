Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus

,

Een patiënt van het cruiseschip MV Hondius die mogelijk is besmet met het hantavirus zal worden opgevangen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Wanneer de patiënt in Nederland aankomt en wordt overgebracht naar het LUMC is nog niet exact bekend, meldt het ziekenhuis op de website.

Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt, zijn van het schip afgehaald. Zij zijn inmiddels met twee vliegtuigen onderweg naar Nederland en komen naar verwachting woensdagavond aan. Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse (65). De Nederlander en Brit zijn bemanningsleden die symptomen hebben van een hantavirusbesmetting. De Duitse is nauw verwant aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed. Zij wordt door de Duitse brandweer van Nederland naar het Düsseldorfse academische ziekenhuis UKD gebracht.

Strikte isolatie

Welke patiënt in Leiden wordt opgevangen, is onbekend. De behandeling zal plaatsvinden in strikte isolatie, meldt het LUMC. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:VirusZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

6 mei 2026 LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
6 mei 2026 Viroloog: kans mens-op-mensbesmetting Andesvariant hanta klein

Reader Interactions

Reacties