LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus

Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt, zijn van het schip afgehaald. Zij zijn inmiddels met twee vliegtuigen onderweg naar Nederland en komen naar verwachting woensdagavond aan. Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse (65). De Nederlander en Brit zijn bemanningsleden die symptomen hebben van een hantavirusbesmetting. De Duitse is nauw verwant aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed. Zij wordt door de Duitse brandweer van Nederland naar het Düsseldorfse academische ziekenhuis UKD gebracht.
Strikte isolatie
Welke patiënt in Leiden wordt opgevangen, is onbekend. De behandeling zal plaatsvinden in strikte isolatie, meldt het LUMC. (ANP)