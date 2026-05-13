Hospicezorg groeit verder, minder ondersteuning thuis

Het aantal mensen dat verblijft in een hospice blijft toenemen. Wel zijn er minder vrijwilligers ingezet bij palliatieve zorg aan huis.

In 2025 brachten ruim 13.000 mensen de laatste fase van hun leven door in een hospice dat is aangesloten bij VPTZ Nederland of Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

Dat blijkt uit de Registratierapportage 2025 van beide organisaties.

Ten opzichte van 2024 steeg het aantal cliënten met 8,5 procent tot 13.142. Ook het aantal hospicebedden groeide, van ruim 840 naar 945 bedden.

Meer uitbreidingen verwacht

De vraag naar hospicezorg blijft volgens de rapportage stijgen. Bijna vier op de tien hospices verwachten daarom binnen drie jaar uit te breiden. Gemiddeld gaat het om drie extra bedden per hospice.

Tegelijkertijd staat de beschikbare capaciteit steeds vaker onder druk. Niet iedere aanmelding leidt tot een opname, onder meer doordat de vraag fluctueert en beschikbare plekken beperkt zijn. Volgens de organisaties wordt het vraagstuk rond capaciteit en flexibiliteit urgenter door de vergrijzing.

Voorzitter Ingrid Heidema van AHzN benadrukt het belang van samenwerking tussen vrijwilligers en professionele zorgverleners. “Vrijwilligers en beroepsmatige zorgverleners zijn van onschatbare waarde in de palliatieve terminale zorg – of dat nu in een hospice, thuis of in een andere zorginstelling plaatsvindt.”

Minder ondersteuning thuis

Opvallend is dat het aantal mensen dat thuis ondersteuning kreeg van vrijwilligers juist afnam. In 2025 daalde het aantal thuisinzetten met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens VPTZ Nederland en AHzN is dat een ongewenste ontwikkeling.

Vrijwilligers worden volgens de organisaties vaak pas laat ingezet. Inmiddels betreft meer dan een kwart van alle inzetten een spoedsituatie binnen 24 uur. Ook komt het geregeld voor dat cliënten overlijden voordat een vrijwilliger kan starten.

Volgens Aalderink past de afname van thuisinzetten bovendien niet bij het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen en bij de beweging naar een samenleving waarin meer informele zorg wordt verwacht.

Meer vrijwilligers actief

Het totaal aantal actieve vrijwilligers groeide verder, tot bijna 15.000. Gezamenlijk besteedden zij bijna 1,9 miljoen uur aan zorg en ondersteuning in hospices, thuissituaties en andere zorginstellingen.