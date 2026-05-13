Utrecht in zee met één organisatie voor Wmo-ondersteuning en dagbesteding

De gemeente Utrecht gaat voor de uitvoering van specialistische Wmo-ondersteuning en dagbesteding vanaf 2027 in zee met Viantis, een samenwerkingsverband van zeven zorgaanbieders.

Op dit moment werkt de gemeente Utrecht met meer dan veertig verschillende aanbieders voor dagbesteding en specialistische Wmo-ondersteuning. Vanaf 2027 doet de gemeente alleen nog zaken met Viantis, dat is opbericht door Lister, de Tussenvoorziening, WIJ 3.0, Abrona, Humanitas DMH, Jados en het Leger des Heils.

De gedachte achter het nieuwe beleid is dat er een aanspreekpunt komt voor bewoners in de wijken. Dat moet het niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor zorgverleners zoals huisartsen en vvt-organisaties, maar ook voor vrijwilligers.

Vanaf 1 januari 2027 gaat Viantis van start met specialistische teams in elke wijk van de de stad.

Lange looptijd

De overeenkomst kan als alles naar wens voorloopt, gelden voor een periode van tien jaar.