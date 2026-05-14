Zembla: zware pijnstillers uit legale keten belanden op zwarte markt

Zware pijnstillers uit de reguliere farmaceutische keten worden op grote schaal verhandeld via sociale media als Telegram en WhatsApp.

Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is “een groot deel” van de opiaten die in het criminele circuit circuleren afkomstig uit de legale geneesmiddelenketen.

Voor het onderzoek deed Zembla undercover aankopen bij vijf verschillende dealers. Daarbij werden onder meer doosjes en strips oxycodon gekocht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht de middelen en concludeerde dat de opiaten niet afwijken van medicijnen die via de apotheek verkrijgbaar zijn.

Risico op verslaving en overdosering

De IGJ noemt de ontwikkeling zorgwekkend, omdat gebruik van zware opiaten zonder medische begeleiding volgens de toezichthouder levensgevaarlijk kan zijn. Opiaten brengen risico’s mee op verslaving en overdosering.

Volgens Zembla zitten er op meerdere plekken lekken in de distributieketen van geneesmiddelen. Dealers verklaarden aan undercoverjournalisten dat medicijnen afkomstig zijn uit Nederlandse apotheken en worden meegenomen door “corrupte medewerkers”. Ook zouden medicijnen uit afvalstromen van apotheken worden gehaald.

Opiaten mee naar huis

Daarnaast ontdekte Zembla dat een anesthesiemedewerker van het HagaZiekenhuis in Den Haag vorig jaar langdurig morfine en het sterke opiaat sufentanil uit medicijnkluizen meenam. Het ziekenhuis stelt dat de middelen bedoeld waren voor eigen gebruik en niet voor de handel. Na vragen van Zembla heeft het ziekenhuis alsnog besloten aangifte te doen.

De omvang van de illegale handel is onbekend. Volgens cijfers van het Trimbos-instituut gebruiken jaarlijks ruim 100.000 Nederlanders zware opiaten zonder recept.

