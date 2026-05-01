Consortia onder UMC Utrecht krijgen 179 miljoen voor AI-onderzoek

Twee nationale consortia onder leiding van het UMC Utrecht hebben samen ruim 179 miljoen euro gekregen. Het gaat om het nationale onderzoeksprogramma AI4HEALTH en om Trinitas HORIZON, een project dat huisartsen moet helpen met stellen van de juiste diagnose.

Foto: UMC utrecht

Het doel van het project AI4HEALTH is het toepassen en opschalen van betrouwbare, effectieve en veilige AI die een vast onderdeel wordt van de zorg.

“We hopen niet alleen de zorg, maar ook de kwaliteit van leven van de Nederlandse burgers en patiënten te verbeteren”, aldus hoogleraar Carl Moons, de trekker van het project. “AI4HEALTH richt zich daarbij niet op losse oplossingen, maar op het verbeteren van het hele zorgsysteem met behulp van AI. Daarom kijkt het programma niet alleen naar het hele zorgproces, maar ook naar alle stappen die nodig zijn om AI te ontwikkelen en te gebruiken. Het gaat daarbij om het verzamelen en veilig gebruiken van data, het ontwikkelen en testen van AI, en het toepassen, vergoeden en onderhouden ervan.”

Hart- en vaat, kanker, dementie

AI4HEALTH richt zich op ziektegebieden waar de impact van AI groot is: hart- en vaatziekten, kanker, dementie en psychische aandoeningen en regeneratieve geneeskunde. De onderzoekers gaan AI voor deze domeinen ontwikkelen, testen en helpen bij implementatie. “Tegelijk bouwt het programma aan veilige manieren om data te delen en gebruiken,” zegt Moons. “Ook worden duidelijke richtlijnen ontwikkeld voor verantwoord gebruik van AI in de zorg.”

Er werken tientallen mensen voor AI4HEALTH. De NWO financierde 25 miljoen, de rest komt van fondsen (KWF, Hanarth, de Hartstichting en Alzheimer Nederland) en de publieke en private partijen. Het project wierf ook geld van tientallen bedrijven en organisaties. In totaal kreeg het consortium 112,6 miljoen voor tien jaar.

Snellere diagnose bij de huisarts

Voor het programma Trinitas HORIZON krijgt UMC Utrecht 67 miloen euro. Dit project, onder leiding van dr. Saskia Haitjema, werkt aan een patform dat met behulp van AI diagnostische gegevens samenbrengt zodat de huisarts sneller de juiste diagnose kan stellen. Het gaat dan vooral om ouderen die vaak meerdere klachten hebben en bij wie de diagnose ingewikkeld is. In deze setting zijn klachten vaak nog vaag en moet de huisarts breed denken. Daarom gebruikt Trinitas HORIZON een ander type AI dan in het ziekenhuis. De technologie kan omgaan met onzekerheid, verschillende databronnen en het proces van diagnostisch redeneren. “Samen ondersteunen we huisartsen bij het beantwoorden van belangrijke diagnostische vragen: moet iemand worden doorverwezen naar het ziekenhuis — en wanneer niet? En missen we geen zeldzame ziekte?” zegt Haitjema.

Gerelateerd nieuws

12:02 Consortia onder UMC Utrecht krijgen 179 miljoen voor AI-onderzoek
27 jan 2026 Netvlies-op-een-chip helpt bij zeldzame oogziekten
15 jan 2026 Kritische Nederlandse wetenschappers tonen denkfout aan in ‘Lesion Network Mapping’
4 dec 2025 Erasmus MC lanceert digitaal dementielab
24 nov 2025 LUMC gaat niet meer standaard opereren bij nekbreuk ouderen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

  1. E.Kriek

    Drie concrete vragen die in geen enkel persbericht beantwoord worden, maar cruciaal zijn:

    *Wat is de IP-overeenkomst tussen UMC Utrecht (penvoerder) en Topicus.com binnen AI4HEALTH en Trinitas? Krijgt Topicus exclusieve, niet-exclusieve, royalty-free of marktconforme licenties op de in het consortium ontwikkelde AI-modules?
    *Wie betaalt straks voor de toepassing in de praktijk? Komt het AI-platform als verplichte module in het HIS-abonnement, als losse afnameprijs voor de huisarts, of via een opslag op het inschrijftarief dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed?
    *Hoe verhoudt zich dit tot de mededingingspositie van Topicus.com? Een ACM-toetsing op de fusie Topicus-PharmaPartners in 2021 zou hier een aanknopingspunt kunnen vormen. Een marktleider die via publiek geld zijn productlijn uitbreidt richt zich naar de grenzen van het kartelrecht.
    Gratis tips, mevrouw ten Houte de Lange. ( een volgende keer dat u mijn bijdrage verwijdert, zou ik graag vernemen: waarom? En: hoe verhoudt zich dit tot de journalistieke code? Dank. ) .