Kritische Nederlandse wetenschappers tonen denkfout aan in ‘Lesion Network Mapping’

De Nederlandse neurowetenschappers publiceren dit vandaag in vakblad Nature Neuroscience. De Volkskrant schrijft erover.

Met Lesion Network Mapping brengen wetenschappers in kaart welke breincircuits een rol spelen bij veelal onbegrepen aandoeningen zoals migraine, parkinson en psychiatrische ziektebeelden. Wereldwijd zijn zo’n vijfhonderd wetenschappers er mee bezig, met miljoenen aan subsidies. Veel van hen dichten Lesion Network Mapping grote mogelijkheden toe. Het idee is dat het elektrisch stimuleren van de met LNM ontdekte neurale netwerken tot verlichting van de symptomen bij patiënten kan leiden.

Fundamentele denkfout

Martijn van den Heuvel, hoogleraar computationele neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit, ontwikkelde een wiskundige formule over de analysetechniek en vulde de achterliggende patiëntgegevens in die wetenschappers bij de publicaties hadden verstrekt. Zo ontdekte hij dat er iets misging, vertelt hij aan de Volkskrant. “Er is een fundamentele denkfout gemaakt en niemand heeft het gezien.”

Steeds hetzelfde resultaat

Het gevolg van de denkfout blijkt uit de afbeeldingen die LNM genereert. Het resultaat is, zo onderzocht Van den Heuvel, namelijk steeds hetzelfde. Ongeacht de patiëntgegevens of het ziektebeeld. Zo lijkt het alsof de trillingen van een parkinsonpatiënt hun oorsprong hebben in hetzelfde hersencircuit als de angstaanvallen van iemand met een posttraumatische stressstoornis, of migraineaanvallen, of stotteren.

Voorzichtigheid

Onafhankelijke nationale en internationale experts roemen in de Volkskrant het Nederlandse onderzoek en manen tot voorzichtigheid bij gebruik van de methode. Hoogleraar neuropsychiatrie Sophia Frangou van de Canadese Universiteit van British Columbia reageert: “De klinische gevolgen hiervan zijn substantieel, want het lijkt erop dat de hersengebieden die deze techniek voorstelt voor behandelingen helemaal niet betrokken hoeven te zijn bij de onderzochte ziekte.”