Netvlies-op-een-chip helpt bij zeldzame oogziekten

Wetenschappers van de Universiteit Twente en het Radboudumc werken aan een nieuw, veelbelovend model om het menselijk netvlies beter te begrijpen. Ze bouwen een netvlies‑op‑een‑chip (retina-on-a-chip), waarin de drie belangrijkste lagen van het netvlies uiteindelijk bij elkaar worden gebracht. De eerste twee lagen zijn nu succesvol samengebracht en aan de derde wordt gewerkt. Deze combinatie is niet eerder gelukt. Als alles straks functioneert, zijn met deze aanpak geen dierproeven meer nodig.

Netvlies-on-a-chip

Het netvlies bestaat uit verschillende soorten cellen die alleen goed werken als ze samenwerken. De onderzoekers werken aan een microfluïdische chip: kleine kanaaltjes gevuld met vloeistof waarin menselijke cellen groeien. Er is inmiddels een prototype met de eerste twee netvlieslagen – het vaatvlies en het pigmentepitheel. Onderzoeker Andries van der Meer, van de Universiteit Twente: “We brengen structuur aan in de cellen, zodat het model lijkt op het echte netvlies. Als dit goed lukt, kunnen we testen hoe het netvlies reageert op licht, druk of medicijnen. Zo kunnen mogelijke therapieën worden onderzocht die schade aan het netvlies kunnen vertragen of herstellen.”

Volgende stappen

De onderzoekers zien grote potentie van hun chip. “Zelfs bij de beste omstandigheden duurt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gemiddeld vijf tot tien jaar,” zegt van der Meer. “Maar juist voor zeldzame oogziekten kan deze technologie een enorme versnelling en nieuwe perspectieven bieden.” De samenwerking tussen het TechMed Centrum van de Universiteit Twente en Radboudumc is hierbij essentieel. Het Radboudumc levert gespecialiseerde stamcellen en kennis over oogziekten. De Universiteit Twente brengt expertise in chiptechnologie en bio‑engineering in.