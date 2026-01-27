Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Netvlies-op-een-chip helpt bij zeldzame oogziekten

,

De nieuwe technologie zal worden ingezet bij onderzoek en testen van nieuwe behandelingen.

Wetenschappers van de Universiteit Twente en het Radboudumc werken aan een nieuw, veelbelovend model om het menselijk netvlies beter te begrijpen. Ze bouwen een netvlies‑op‑een‑chip (retina-on-a-chip), waarin de drie belangrijkste lagen van het netvlies uiteindelijk bij elkaar worden gebracht. De eerste twee lagen zijn nu succesvol samengebracht en aan de derde wordt gewerkt. Deze combinatie is niet eerder gelukt. Als alles straks functioneert, zijn met deze aanpak geen dierproeven meer nodig.

Netvlies-on-a-chip

Het netvlies bestaat uit verschillende soorten cellen die alleen goed werken als ze samenwerken. De onderzoekers werken aan een microfluïdische chip: kleine kanaaltjes gevuld met vloeistof waarin menselijke cellen groeien. Er is inmiddels een prototype met de eerste twee netvlieslagen – het vaatvlies en het pigmentepitheel. Onderzoeker Andries van der Meer, van de Universiteit Twente: “We brengen structuur aan in de cellen, zodat het model lijkt op het echte netvlies. Als dit goed lukt, kunnen we testen hoe het netvlies reageert op licht, druk of medicijnen. Zo kunnen mogelijke therapieën worden onderzocht die schade aan het netvlies kunnen vertragen of herstellen.”

Volgende stappen

De onderzoekers zien grote potentie van hun chip. “Zelfs bij de beste omstandigheden duurt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gemiddeld vijf tot tien jaar,” zegt van der Meer. “Maar juist voor zeldzame oogziekten kan deze technologie een enorme versnelling en nieuwe perspectieven bieden.” De samenwerking tussen het TechMed Centrum van de Universiteit Twente en Radboudumc is hierbij essentieel. Het Radboudumc levert gespecialiseerde stamcellen en kennis over oogziekten. De Universiteit Twente brengt expertise in chiptechnologie en bio‑engineering in.

Reageer op dit artikel
Meer over:Medisch specialistenOnderzoek en wetenschapTechnologieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:06 Netvlies-op-een-chip helpt bij zeldzame oogziekten
15 jan 2026 Kritische Nederlandse wetenschappers tonen denkfout aan in ‘Lesion Network Mapping’
24 nov 2025 LUMC gaat niet meer standaard opereren bij nekbreuk ouderen
16 sep 2025 Samenwerking prestigieuze kinderhartcentra is ondermaats
6:00 Eerste hersenoperatie uitgevoerd met hologram

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties