Wetenschappelijke vereniging cardiologen: Stop met de fietstest

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) adviseert cardiologen om te stoppen met het afnemen van de beroemde fietstest op de hometrainer bij pijn op de borst.

Dat is een van de negen concrete voorbeelden om te stoppen met bepaalde diagnostiek, behandeling, controle of administratielast, beschreven in de ‘de-implementatieagenda’ van de NVVC. Met deze agenda moet overbodige zorg worden gestopt.

Richtlijn

Het stoppen met de ‘routinematig inspannings-ECG voor de diagnostiek van coronair lijden’, oftewel de fietstest, staat in een richtlijn die komt uit 2024 (Management of chronic coronary syndromes). Een ander voorbeeld is ‘Minder echocardiografie bij analyse cardiale emboliebron na een CVA/TIA’.

Lobbyen

Nog een voorbeeld is dat de NVVC bij Zorgverzekeraars Nederland gaat lobbyen voor ‘minder onnodige formulieren’.

Impact op financiering

In het beleidsstuk staat dat vakgroepen zich misschien afvragen wat de impact is op de financiering van hun praktijk. De ‘Beroepsbelangen Commissie’ van de NVVC adviseert om ‘mee te gaan in de beweging van passende zorg’. “Zorg die niet meer nodig is, wordt immers direct vervangen door nieuwe zorgvragen. Het effect op dbc’s hoeft ook niet ongunstig te zijn. Zo leidt het stoppen met fietstesten niet tot een minder zware dbc, maar wel tot lagere kosten voor het ziekenhuis.”

Aan de slag

Volgens de NVVC kan elke cardioloog meedoen en met sommige onderwerpen al meteen ‘morgen al aan de slag!’ De NVVC is bij het opstellen van de agenda gefaciliteerd door het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik.