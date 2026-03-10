VWS laat minder medisch specialisten opleiden dan geadviseerd

VWS wil in 2027 minder nieuwe medisch specialisten laten opleiden dat het Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd. Dat blijkt uit een instroomvoorstel dat Skipr heeft ingezien.

Voor de meeste opleidingen voor medisch specialisten komen er in 2027 geen extra plekken bij. Alleen bij neurologie en spoedeisend hulp komen er opleidingsplaatsen bij, maar een stuk minder dan het Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd.

Dit blijkt uit een voorstel voor de instroom in de opleidingen dat Stichting BOLS voor consultatie heeft rondgestuurd. In het document staat dat BOLS hierbij aanwijzingen van VWS volgt. Het document is nog niet openbaar en navraag bij BOLS leert dat het nadrukkelijk om een voorstel gaat. Een definitief besluit wordt voor de zomer verwacht.

Het ministerie van VWS lijkt hiermee door te zetten met de voorgenomen bezuinigingen op de opleidingen van medisch specialisten. Voor artsen die zich willen specialiseren tot spoedeisende hulp-arts zouden er voor 2027 50 opleidingsplaatsen komen. Dat zijn er tien minder dan de door het Capaciteitsorgaan geadviseerde 60.

Yara Basten, voorzitter van de vereniging van SEH-artsen, reageert bezorgd. “We hebben alle extra SEH-artsen nodig om de acute zorg toegankelijk te houden. Wij sluiten ons daarom ook aan bij de oproep van de FMS en de KNMG (om het advies van het Capaciteitsorgaan op te volgen, red.).

Lees ook: Plannen VWS voor SEH-artsen vallen Yara Basten rauw op haar dak