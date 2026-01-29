Skipr

Alrijne ziekenhuis schrapt simpele oogcontroles en verwijst naar privékliniek van eigen oogartsen

,

Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp behandelt alleen nog complexe oogheelkundige problemen. De wachtlijsten van de afdeling Oogheelkunde zijn te lang en daarom kunnen simpele checks niet meer worden gedaan.

Intussen hebben de oogartsen van Alrijne zelf een privékliniek opgericht waar ze deze controles wel doen. Het ziekenhuis verwijst patiënten onder andere door naar deze kliniek. Dit meldt Omroep West.

Wachttijden

Wie in het ziekenhuis een afspraak wil maken op de polikliniek oogheelkunde moet rekening houden met zo’n tweehonderd dagen wachttijd. Dat is te lang en hierdoor komt de zorg voor patiënten in het geding, staat in een brief die door het ziekenhuis is verstuurd. Mensen die regelmatig op controle moet komen, wordt nu aangeraden uit te kijken naar een andere zorgverlener. In de brief worden drie privéklinieken met naam genoemd. Een daarvan is Oogcentrum Rembrandt in Leiderdorp.

Dezelfde oogartsen

Dit centrum is maart vorig jaar opgericht en opende afgelopen zomer de deuren. In het oogcentrum werken in totaal elf oogartsen, die ook allemaal in dienst zijn bij Alrijne Ziekenhuis – waar ze het dus te druk hebben. In een verklaring zegt het ziekenhuis dat er bewust is gekozen om te stoppen met het werk dat ook in een privékliniek gedaan kan worden. Oogarts Valentijn Weber, die aan de basis stond van de nieuwe kliniek, zegt dat mensen zonder privékliniek “tussen wal en schip dreigen te vallen”. Volgens Weber werken de oogartsen die ook in de privékliniek werkzaam zijn niet minder in het ziekenhuis en werken zij extra. Noch de oogartsen, noch het ziekenhuis willen aan Omroep West vertellen waarom.

Ongecontracteerde zorg

Oogcentrum Rembrandt heeft geen contract met zorgverzekeraars en patiënten moeten voor deze zorg bijbetalen. De kliniek belooft op de website dat het deel dat niet wordt vergoedt door de zorgverzekeraar, wordt kwijtgescholden.

Meer over:Medisch specialistenZbcZiekenhuizen

