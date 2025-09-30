Skipr

Nieuwe decaan en vicevoorzitter voor UMC Utrecht 

,

Louis Bont wordt per 1 december 2025 decaan van de faculteit medische wetenschappen van de Universiteit Utrecht en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Louis Bont volgt Arno Hoes op, die dan met emeritaat gaat.

Louis Bont is kinderarts infectioloog-immunoloog. Sinds 2021 is hij ook medisch wetenschappelijk manager van de divisie Kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht. Hij vervult een belangrijke rol in de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderinfectieziekten.  

UMC Utrecht 

Henk Broeders, voorzitter van de raad van toezicht: “Louis is een bevlogen kinderarts met indrukwekkende ervaring in zowel nationaal als internationaal onderzoek, inclusief bijbehorende financiering en valorisatie.” 

Louis Bont

Louis Bont: “Na fantastische jaren te hebben mogen werken in de kindergeneeskunde, is het een voorrecht te mogen beginnen aan een nieuwe, mooie uitdaging. Als arts, onderzoeker en bestuurder werk ik graag aan vraagstukken die er maatschappelijk toe doen. Ik zie het als mijn opdracht om onderzoek, onderwijs, zorg en valorisatie strategisch te verbinden – en wil met mijn ervaring en internationale profiel het UMC Utrecht nationaal en internationaal versterken.” 

