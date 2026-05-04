Hugo Keuzenkamp nieuwe bestuurder De Hoogstraat Revalidatie

Hugo Keuzekamp is met ingang van 1 mei de bestuurder van De Hoogstraat Revalidatie. Dat heeft de raad van toezicht besloten. Keuzekamp was al interim bestuurder bij De Hoogstraat Revalidatie.

Keuzekamp stapte ad interim in na het vertrek van de beide zittende bestuurders kort na elkaar. “Een jaar geleden ben ik in De Hoogstraat als interim bestuurder aan de slag gegaan, met enige bestuurlijke onrust als aanleiding. Er speelde echter meer: het net ingevoerde epd ontwrichtte De Hoogstraat. We zijn nog steeds bezig met repareren. Ondertussen zijn we ook aan het opbouwen. Dat is inspirerend, maar heeft meer tijd nodig.”



Keuzekamp bekleedde veel bestuursfuncties, zoals onder andere in het Dijklander Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.