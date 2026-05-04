Nieuwe bestuurder voor revalidatiezorg De MARQ

Hanneke Hofman-van Hooijdonk is benoemd als nieuwe bestuurder van De MARQ. Zij start per 1 augustus 2026.

De MARQ is specialist in geriatrische revalidatie en herstel. De organisatie is actief in Breda, Etten-Leur en Zevenbergen.

Hofman-van Hooijdonk heeft ruime ervaring mee in geriatrische revalidatie, multidisciplinaire behandeling en regionale ketensamenwerking. Zij is momenteel directeur-bestuurder van Goudenhart B.V., een behandeldienst voor kwetsbare ouderen, revalidanten en mensen met een chronische ziekte. Daarvoor was zij directeur-bestuurder van Transmitt revalidatie B.V. in Rotterdam, waar zij betrokken was bij de oprichting, positionering en verdere ontwikkeling van specialistische neurogeriatrische revalidatie.

Hofman-van Hooijdonk begon loopbaan als fysiotherapeut. Via functies in zorglogistiek, capaciteitsmanagement en zorgmanagement belandde ze in bestuurlijke rollen binnen de revalidatiezorg.