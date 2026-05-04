Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder voor revalidatiezorg De MARQ

,

Hanneke Hofman-van Hooijdonk is benoemd als nieuwe bestuurder van De MARQ. Zij start per 1 augustus 2026.

De MARQ is specialist in geriatrische revalidatie en herstel. De organisatie is actief in Breda, Etten-Leur en Zevenbergen.

Hanneke Hofman-van Hooijdonk

Hofman-van Hooijdonk heeft ruime ervaring mee in geriatrische revalidatie, multidisciplinaire behandeling en regionale ketensamenwerking. Zij is momenteel directeur-bestuurder van Goudenhart B.V., een behandeldienst voor kwetsbare ouderen, revalidanten en mensen met een chronische ziekte. Daarvoor was zij directeur-bestuurder van Transmitt revalidatie B.V. in Rotterdam, waar zij betrokken was bij de oprichting, positionering en verdere ontwikkeling van specialistische neurogeriatrische revalidatie.

Hofman-van Hooijdonk begon loopbaan als fysiotherapeut. Via functies in zorglogistiek, capaciteitsmanagement en zorgmanagement belandde ze in bestuurlijke rollen binnen de revalidatiezorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaRevalidatie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

4 mei 2026 Hugo Keuzenkamp nieuwe bestuurder De Hoogstraat Revalidatie
4 mei 2026 Nieuwe bestuurder voor revalidatiezorg De MARQ
9 feb 2026 Nieuwe bestuursvoorzitter voor SIGRA
30 jan 2026 Bestuursvoorzitter Rijndam Revalidatie kondigt afscheid aan
5 jan 2026 Nieuwe bestuursvoorzitter voor Merem Revalidatie

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties