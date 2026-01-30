Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Bestuursvoorzitter Rijndam Revalidatie kondigt afscheid aan

Evelyn Lindeman neemt per 1 maart afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Rijndam Revalidatie. De raad van toezicht benoemt per 1 februari Alex Dirks tot statutair bestuurder voor de duur van één jaar.

Lindeman is sinds 2019 aan Rijndam verbonden, eerst als lid van de raad van bestuur en vanaf september 2020 als voorzitter. “Evelyn heeft Rijndam in een periode van verandering met zorgvuldigheid en bestuurlijke rust geleid”, schrijft de raad van toezicht. “Zij heeft daarmee bijgedragen aan een stevige basis voor de toekomst van de organisatie.”

Grote opgaven

Dirks is sinds 2021 werkzaam bij Rijndam en vervulde eerst de rol van algemeen divisiemanager Volwassenenrevalidatie. De afgelopen periode was hij daarnaast actief als lid interimbestuurder bij Rijndam. “Rijndam staat voor grote opgaven die vragen om rust, helderheid en samenwerking, zegt hij in een persbericht. “In mijn rol als bestuurder zet ik mij ervoor in om samen met medewerkers en partners te zorgen voor bestuurlijke stabiliteit en voortgang in de komende periode.”

Meer over:PersonaliaRevalidatieZiekenhuizen

