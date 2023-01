KPMG waarschuwt: radicaal anders gaan denken over zorg

Accountants- en adviesorganisatie KPMG waarschuwt dat er over systemen voor gezondheidszorg wereldwijd radicaal anders gedacht moet gaan worden om komende crises het hoofd te bieden. Internationale recessie, covid-gerelateerde schulden en ook rampen door klimaatveranderingen zouden daarvan deel kunnen uitmaken. De coronapandemie was misschien maar de eerste van een hele reeks crises, maar ook voor covid kampte de zorg al met groeiende problemen door onder meer groei van de bevolking en vergrijzing.

KPMG presenteert maandag het Healthcare Horizons-rapport, waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke actie, want als gezondheidsstelsels teruggaan naar de werkwijze van voor corona kunnen organisaties waarschijnlijk overweldigd raken door stijgende vraag en kosten. Ineenstorting van systemen of langdurige afname van de kwaliteit van zorg en gezondheid kunnen het gevolg zijn.

Technologie is niet zaligmakend

Technologie heeft een hoop te bieden, maar is niet alleenzaligmakend. Bij radicale technologische veranderingen en vernieuwingen kan een deel van de bevolkingen tussen wal en schip raken. De meer digitaal onderlegde, stedelijke en welvarende bevolking is dan beter af dan anderen. Personeel kan ook uit het oog worden verloren en zich buitenspel gezet voelen.

Als technologie echter wordt gebruikt om personeel te helpen en beter te benutten, de maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg wordt vergroot en bijvoorbeeld patiënten actiever leren mee te werken aan hun eigen zorg, kunnen zorgorganisaties gedijen en hele bevolkingen profiteren van de ontwikkelingen.

Gezondheidssystemen naderen breekpunt

“Het klinkt misschien alarmerend om te praten over potentiële golven van toekomstige crises, maar de grimmige realiteit is dat gezondheidssystemen in bijna elk land breekpunten naderen”, zegt KPMG-topvrouw Anna van Poucke.

De onderzoekers begrijpen dat de sector moe is na de coronapandemie, maar als niemand nu iets doet ‘vallen we weer terug naar kortetermijnbeleid en business-as-usual’. (ANP)