Humanitas-bestuurder vertrekt naar Careyn

Ellis Kastelein neemt na zeven jaar afscheid van Stichting Humanitas. Ze start op 1 september als bestuurder van Careyn.

Ellis Kastelein heeft brede ervaring met bedrijfsvoering, organisatieveranderingen en financiën binnen de zorg. Na haar studie bedrijfseconomie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit startte zij haar loopbaan als accountant binnen de gezondheidszorggroep van PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarna werkte zij als bedrijfsleider en manager gezonde bedrijfsvoering in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Sinds september 2017 was zij directeur financiën bij ouderenzorgorganisatie Florence in de regio Den Haag.

Herstel en stabilisatie

Op 1 juni 2019 ging Kastelein als bestuurder bij Stichting Humanitas in Rotterdam en Rijnmond aan de slag. “Onder haar bestuurlijke leiding heeft Stichting Humanitas een belangrijke fase van herstel en stabilisatie doorgemaakt. De organisatie staat er vandaag financieel gezond voor en is klaar voor de volgende fase”, blikt de ouderenzorgorganisatie terug.

Kastelein reageert dat er voor Stichting Humanitas een nieuwe fase aanbreekt. “Daar hoort ook ruimte voor nieuw leiderschap bij.”

Careyn

Na zeven jaar vertrekt Kastelein naar Careyn. Ze begint op 1 september 2026. Samen met bestuursvoorzitter Chantal Beks vormt zij de raad van bestuur.