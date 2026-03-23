Directeur Rivas Beatrixziekenhuis wordt zorgbestuurder

Willem van den Adel, directeur van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, krijgt een nieuwe functie.

Per 1 juni 2026 begint hij als bestuurder bij ZorgSaam in Zeeuws Vlaanderen, een organisatie waar Rivas al jarenlang nauw mee samenwerkt. Van den Adel volgt Marc Hendriks op die zijn interim bestuursfunctie bij ZorgSaam volgens planning afrondt.

Van den Adel is sinds 2019 aan Rivas Zorggroep verbonden. Eerst als Manager Financiën en Informatie en sinds mei 2024 als directeur van het Beatrixziekenhuis. Mariëlle Bartholomeus en Michiel van Roozendaal, raad van bestuur van Rivas Zorggroep, laten weten dat Van den Adel “met veel energie” heeft gewerkt aan een stevig fundament voor het Beatrixziekenhuis. Hij heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie.

De nieuwe bestuurder vindt het na vijf jaar tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière: “Ik kijk erg uit naar de nieuwe verantwoordelijkheid om de uitdagingen in Zeeuws-Vlaanderen aan te gaan. ZorgSaam voelt als een goed vervolg. Ik ben graag actief in een dergelijke complexe zorgorganisatie. Er zijn uitdagingen op bedrijfsvoering in combinatie met veranderende zorg richting passende zorg voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Die ga ik graag aan, samen met de zorgprofessionals.”

Meer over:OuderenzorgPersonaliaZiekenhuizen

Gerelateerd nieuws

23 mrt 2026 Directeur Rivas Beatrixziekenhuis wordt zorgbestuurder
19 mrt 2026 Dit wordt de nieuwe voorzitter van Fundis                                                                                                                                       
17 mrt 2026 Nieuwe commissaris bij DeSeizoenen
16 mrt 2026 Marjolijne Lewis nieuwe bestuurder bij HWW Zorg
3 mrt 2026 Amstelring benoemt Mark Kok tot lid raad van toezicht

