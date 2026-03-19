Dit wordt de nieuwe voorzitter van Fundis                                                                                                                                       

Guido Blom is benoemd tot directievoorzitter van Stichting Fundis. Hij neemt het stokje over van Jeroen van den Oever, die deze zomer met pensioen gaat.

Guido Blom studeerde fysiotherapie en business. Na een periode als fysiotherapeut gewerkt te hebben, was hij onder meer manager bij Thuiszorg Rotterdam en regiomanager en directeur thuiszorg bij Vierstroom. Sinds 2013 is Blom directeur van Stichting Fundis. Tot voor kort was hij voorzitter van Reable Nederland.

Netwerk versterken

Blom volgt Jeroen van den Oever op als directievoorzitter van Fundis, een netwerk van veertien zorg- en welzijnsorganisaties voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Blom krijgt de opdracht om de samenwerking in de regio te intensiveren en de versterking van het netwerk centraal te zetten.

