Ton van Houten wordt toezichthouder bij De Zorgcirkel

Ton van Houten is benoemd tot lid van de raad van toezicht van De Zorgcirkel. Van Houten neemt het voorzitterschap van de auditcommissie op zich. De benoeming is per 26 maart ingegaan. 

Rob van Eijbergen, voorzitter van de raad van toezicht: “Met de komst van Van Houten versterkt De Zorgcirkel haar raad van toezicht, met specifieke aandacht voor financiële continuïteit en strategische ontwikkeling. In zijn rol als voorzitter van de auditcommissie speelt hij een belangrijke rol in het borgen van een gezonde en toekomstbestendige organisatie.” 

Van Houten wordt een van de zes toezichthouders bij De Zorgcirkel. De Zorgcirkel is een van de weinige zorgaanbieders in Nederland met trainee-toezichthouders om een jongere generatie te betrekken bij het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen van een ouder wordende samenleving. 

De Zorgcirkel biedt ruim 7500 ouderen in de regio Zaanstreek, Noord-Kennemerland, Purmerend en Edam-Volendam.

