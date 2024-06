De Zorgcirkel neemt trainees aan voor raad van toezicht

© Ratana21 / stock.adobe.com

De raad van toezicht van De Zorgcirkel heeft Miriam Hafkemeijer voor de periode van een jaar benoemd als trainee in de raad van toezicht. Hafkemeijer is werkzaam als organisatieadviseur en heeft aan de basis gestaan van de stichting ’Het Potentieel Pakken’, die zich richt op het aanpakken van tekorten in sectoren als de zorg, door focus op passende contracten, gezonde roosters en werkplezier van medewerkers.

Fleur Verstegen neemt de positie van Hafkemeijer over tot 1 april 2026. Verstegen heeft vanuit haar ervaring als adviseur van het bestuur van de Vereniging VvAA kennis van de ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast doet zij als promovendus onderzoek naar de professionele autonomie van zorgverleners.

Geen besluitvormingsrecht

Beide trainees krijgen de kans zich grondig te verdiepen in alle facetten van het toezichthouden en nemen deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht. Ze krijgen geen formeel besluitvormingsrecht.

De belangstelling voor deze traineeplekken was groot, stelt De Zorgcirkel. De raad van toezicht bestaat naast de trainees uit Berend Buys Ballot, Gert Dral, Herman Holtslag, Nicoly Vermeulen, Rob van Eijbergen en Sjaak Brinkkemper.