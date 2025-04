King Arthur Groep benoemt interimbestuurder

Croes blijft totdat er een definitieve invulling is gevonden voor de bestuurdersfunctie. Hij volgt in deze rol Geert Tieman op die als vaste bestuurder is gestart bij Maria Dommer in Maarssen. Tieman heeft de basis gelegd voor een herziene strategie en een stabiele bedrijfsvoering. De opdracht aan Wim Croes is om deze binnen King Arthur Groep te implementeren.

Wim Croes is een zeer ervaren bestuurder in de gezondheidszorg. Recentelijk heeft hij deze functie ingevuld bij de Zonnehuisgroep Amstelland. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als interim bestuurder bij verschillende zorgorganisaties in de vvt en in verschillende ziekenhuizen. Ook was hij interim-directeur bij het Platform verstandelijk gehandicapten en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

King Arthur Groep (KAG) is een (thuis)zorgorganisatie die begeleiding, welzijn en zorg verleent aan mensen met dementie. Naast de zorg thuis heeft KAG twee woonzorgvoorzieningen, Ridderspoor in Hilversum en Lindenhorst in Bunschoten en een locatie als logeerhuis, Cederhorst voor respijtzorg.