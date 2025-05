IJsselheem benoemt nieuwe voorzitter rvt

Schutjes is zelfstandig juridisch adviseur in de zorg en brengt brede ervaring mee op het gebied van juridische en strategische vraagstukken en toezicht in de zorgsector.

Marie-Hélène Schutjes

Eerder vervulde Schutjes toezichthoudende functies bij onder andere Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, De Zorgboog en Careyn.

“De ouderenzorg staat voor grote uitdaging en dat geld dus ook voor IJsselheem. Wat ik tot nu toe heb gelezen, gezien en gehoord over de wijze waarop IJsselheem zich heeft ontwikkeld en op die toekomst is voorbereid, motiveert mij om daaraan een bijdrage te leveren. Om samen met collega’s van de raad van toezicht, bestuur, medewerkers en vrijwilligers mij in te zetten voor de oudere mens die zorg nodig heeft, nu en in de toekomst, op een wijze die het beste bij hem of haar past.”