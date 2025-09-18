Zorggroep Almere vernieuwt Raad van Toezicht

Zorggroep Almere start de werving voor een nieuwe Raad van Toezicht. Op korte termijn wordt een interim-voorzitter gezocht om deze vernieuwing vorm te geven.

De Raad van Toezicht wordt versneld vernieuwd vanwege een verschil van inzicht tussen de RvT, de Ondernemingsraad (OR) en de leiding van Zorggroep Almere.Het verschil van inzicht heeft betrekking op wat de organisatie van Zorggroep Almere nodig heeft in deze tijd en de invulling van de onderlinge samenwerking.

Continuïteit

Twee van de huidige leden van de RvT blijven voorlopig in functie om continuïteit in het toezicht te borgen. Zorggroep Almere richt zich op rust en stabiliteit in de organisatie, waarbij goede zorg voor de inwoners van Almere centraal blijft staan en onverminderd gewaarborgd is.