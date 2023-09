Geraline Leusink verruilt MUMC+ voor Rijnstate

Geraline Leusink is per 1 januari 2024 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en omstreken. Momenteel is zij nog lid van de raad van bestuur bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Leusink volgt Wim van Harten op, die na ruim 8 jaar afscheid neemt.

Voordat ze lid was van de raad van bestuur van het MUMC+, werkte Leusink in verschillende bestuursfuncties en toezichthoudende functies in de zorg. Daarnaast werkt ze al 8 jaar als hoogleraar Eerstelijns Geneeskunde in het Radboudumc in Nijmegen.

Zij startte haar carrière als verpleegkundige, studeerde geneeskunde en volgde de huisartsenopleiding in Maastricht waar zij ook promoveerde en vervolgens voltooide zij de MBA-opleiding in Rotterdam.

Een van Leusinks aandachtsgebieden in het MUMC+ is innovatie en het gebruik van data en kunstmatige intelligentie ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. Leusink vormt straks samen met Hans Schoo de raad van bestuur van Rijnstate.