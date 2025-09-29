Bestuurder Geraline Leusink vertrekt bij Rijnstate

Geraline Leusink vertrekt per 1 oktober als voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate ziekenhuis. De raad van toezicht van Rijnstate en Leusink hebben ‘in goed onderling overleg’ besloten de samenwerking te beëindigen.

De raad van toezicht en Leusink hebben samen vastgesteld dat er verschil van visie is op de wijze waarop naar het toekomstig perspectief van Rijnstate gewerkt moet worden.

Geraline Leusink

Geraline Leusink begon 1 januari 2024 als opvolger van Wim van Harten in Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. De raad van toezicht spreekt haar waardering uit voor de inzet van Leusink en de resultaten die zijn bereikt. “Mede onder haar leiding zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg, de regionale samenwerking en de bevordering van wetenschap. Belangrijke pijlers die ook een prominente plaats in de nieuwe Meerjarenstrategie van Rijnstate ‘Samen vooruit’ hebben gekregen”, schrijft de raad.

Hans Schoo

Tot nader order zal Hans Schoo, lid van de raad van bestuur, de portefeuilles van Leusink overnemen. Daarnaast zal hij zich blijven inzetten voor de realisatie van de doelstellingen uit de meerjarenstrategie. De raad van toezicht zegt dat ze zich zal inspannen voor een zorgvuldige overgang en continuïteit in de bestuurlijke aansturing.