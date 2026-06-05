Wissels van de week | Van Goudoever voorzitter UMCNL en oud-minister naar Reinaerde

Bestuursvoorzitter van Amsterdam UMC Hans van Goudoever voerde al de Skipr 99 aan en wordt nu ook voorzitter bij UMCNL. Oud-minister Uitermark wordt toezichthouder in de ghz en drie nieuwe hoogleraren aan het Radboudumc.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft Petra van de Voorde benoemd tot lid van de raad van bestuur per 1 september 2026. Zij is momenteel directeur financiën van het LUMC en neemt in haar nieuwe functie onder meer de portefeuille bedrijfsvoering voor haar rekening. Van de Voorde vormt samen met bestuursvoorzitter Jurgen Sernee en Hilde de Snoo de raad van bestuur. Interim-bestuurder Rik Riemens blijft tot 1 oktober 2026 actief.

PZC Dordrecht heeft Arjo Hoogwerf benoemd tot bestuurder van de vvt-instelling Ze treedt aan per 1 augustus 2026. Zij volgt interim-bestuurder Tijs van der Wielen op, die per 1 juni vertrok. Als de voorgenomen fusie met Aafje doorgaat wordt Hoogwerf per 1 januari 2027 directeur van het Aafje PZC Dordrecht.

PGGM Vermogensbeheer heeft Ernst Jansen benoemd tot chief transformation officer (cto) per 1 september 2026. Hij is afkomstig van Van Lanschot Kempen Investment Management, waar hij chief operating officer en statutair bestuurder is. Jansen volgt Erik van de Brake op en treedt toe tot de statutaire directie van PGGM Vermogensbeheer, onder leiding van CEO Geraldine Leegwater.

UMCNL heeft Hans van Goudoever per 1 juni 2026 benoemd tot voorzitter. Hij volgt Helen Mertens op, die vicevoorzitter wordt. Van Goudoever is sinds november 2023 voorzitter van Amsterdam UMC en was daarvoor onder meer vicevoorzitter van de raad van bestuur en decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Volgens Skipr was Goudoever al de meest invloedrijke bestuurder van Nederland.

Verenso heeft Rhona Hoven-Eveleigh benoemd tot voorzitter per 15 september 2026. Zij neemt het voorzitterschap over van Jacqueline de Groot. Hoven-Eveleigh is specialist ouderengeneeskunde, vakgroepvoorzitter en eerst medisch verantwoordelijke wijkverpleging/eerstelijn. Eerder was zij bestuurder kwaliteit bij Verenso. Tijdens dezelfde algemene ledenvergadering werd Vera Atteveld herbenoemd als lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht.

TIAS School for Business and Society heeft Mirella Minkman met ingang van 1 mei 2026 benoemd tot hoogleraar Innovatie van inter-organisationele Governance voor zorg en samenleving. Minkman was al actief als bestuurder, toezichthouder, onderzoeker en adviseur op het gebied van samenwerking in zorg en welzijn en richt zich in haar leerstoel op governancevraagstukken in organisatienetwerken.

Radboudumc/Radboud Universiteit heeft Petra van Gurp per 1 juni 2026 voor vijf jaar benoemd tot hoogleraar Patiëntparticipatie in onderwijs en opleiding. Van Gurp is internist en was binnen het Radboudumc betrokken bij de ontwikkeling van de leerlijn Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling en Patiëntcontacten.

Bij Radboudumc/Radboud Universiteit is ook Getty Huisman-de Waal per 1 juni 2026 benoemd tot hoogleraar Passende chirurgische zorg. Zij werkte eerder als verpleegkundige in het Radboudumc en was associate professor. Haar onderzoek richt zich op passende zorg, deïmplementatie van niet-effectieve zorg en het gebruik van technologie en data.

Eveneens bij Radboudumc/Radboud Universiteit is Michiel Warlé per 1 juni 2026 benoemd tot hoogleraar Translational Vascular Surgery. Warlé is vaatchirurg bij het Radboudumc en onderzoekt onder meer gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en nieuwe technologieën zoals microrobots.

Reinier van Arkel heeft Arianne Middelhoek benoemd tot directeur algemene zaken van de zorgeenheid Reinier in de Kliniek per 1 september 2026. Zij is momenteel directeur bedrijfsvoering bij Fivoor en volgt Bram Berkvens op, die bestuurder wordt van de Reinier van Arkel Groep. Middelhoek vormt samen met Malinda Verhoef, directeur behandelzaken, het duale leiderschap van de eenheid.

’s Heeren Loo heeft Jannelien Wieland benoemd tot directeur Advisium Zorg en Behandeling per 1 september 2026. Zij werkte al binnen de organisatie als psychiater en onderzoeker. Wieland maakt de overstap vanuit haar huidige inhoudelijke rol binnen de organisatie.

Aveleijn heeft Margje Mahler per 18 mei 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Zij was al lid van de raad van toezicht en vervulde sinds april de rol van interim-voorzitter. Mahler volgt Maarten Ruys op, die afscheid nam na afloop van zijn tweede zittingstermijn. In het dagelijks leven is zij bestuurder van Sensire.

Reinaerde heeft Judith Uitermark per 19 mei 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Uitermark was eerder minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor NSC en daarvoor onder meer rechter. Zij gaat toezicht houden op de organisatie naast de overige leden van de raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit Daniëlle Meijer en Dirk Jan van der Zeep.