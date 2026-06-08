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Thema: Ziekenhuiszorg
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Frisius-bestuurders stappen over naar Treant

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Zorgbestuurders Patrick Vink en Jan Martin Wijnsma verlaten Frisius MC voor Treant. Vink wordt daar bestuursvoorzitter.

Patrick Vink is door Treant aangesteld als voorzitter raad van bestuur, Jan Martin Wijnsma als lid raad van bestuur en Chief Financial Officer. Samen met Lieke Pootvormen zij vanaf 1 oktober 2026 het driehoofdige collegiale bestuur.

Vink

Vink werkte van 1993 tot 2008 in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in verschillende staf- en managementfuncties. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij Tjongerschans, waar hij in 2015 directeur-bestuurder werd. In 2018 keerde hij terug in het toenmalige MCL als voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 1 januari 2025 is hij lid raad van bestuur van fusieziekenhuis Frisius MC.

Wijnsma

Wijnsma begon in 2002 als financieel controller bij ziekenhuis Tjongerschans en maakte daar deel uit van het bestuurlijk team. In 2018 werd hij benoemd tot directeur-bestuurder van Tjongerschans. Op 1 januari 2025 trad hij toe tot de raad van bestuur van Frisius MC.

Volgende fase

“Ik heb er veel vertrouwen in om met dit nieuwe bestuursteam, dat goed ingevoerd is in Noord-Nederland, de volgende fase van Treant in te gaan waarbij de focus ligt op continuïteit en verdere ontwikkeling richting de zorg van morgen”, laat Roelof Jonkers, voorzitter raad van toezicht, weten. Hij prijst interim-bestuurders Wander Blaauw en Hans Dijkstra voor hun inzet en betrokkenheid.

“Na jarenlange ervaring in verschillende functies voelt dit als een mooie gelegenheid om mijn expertise bij een nieuwe organisatie in te zetten en door te bouwen aan de samenwerking tussen zorginstellingen in Noord-Nederland”, zegt Vink over zijn overstap.

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