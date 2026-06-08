Verenso benoemt nieuwe voorzitter

Rhona Hoven-Eveleigh is tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso benoemd als nieuwe voorzitter. Ze treedt aan per 15 september.

Rhona Hoven-Eveleigh neemt het voorzitterschap over van Jacqueline de Groot. Ze is specialist ouderengeneeskunde en combineert momenteel haar werk als arts met een bestuurlijke rol als vakgroepvoorzitter. Voorheen was ze al eens bestuurder kwaliteit van Verenso.

Atteveld blijft toezicht houden

Naast de benoeming van een nieuwe voorzitter, is op de algemene ledenvergadering besloten dat Vera Atteveld een tweede termijn krijgt als lid van de raad van toezicht. Ze wordt tevens vicevoorzitter van de rvt.

Erelid

Jan Lavrijsen werd benoemd als erelid van Verenso, omdat hij zich lange tijd heeft ingezet voor de vereniging en voor de verdere ontwikkeling van het vak van de specialist ouderengeneeskunde.

Beurs

De jaarlijkse Verenso-beurs gaat dit jaar naar Julia van Tuijl voor haar onderzoek naar optimale inzet van de specialist ouderengeneeskunde bij de diagnostiek van dementie in de eerste lijn. Ze krijgt tienduizend euro om aan het onderzoek te besteden.

Jan Stoopprijs

De hoogleraren ouderengeneeskunde reikten de jaarlijkse Jan Stoopprijs, voor een specialist ouderengeneeskunde in opleiding, aan Jasper Maters. Hij doet onderzoek naar factoren die van invloed zijn op sterfte bij verpleeghuisbewoners met jongdementie.