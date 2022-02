Nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bekend

De sollicitatiecommissie typeert Niels Mulder als een zeer verbindend persoon die van nature samenwerking opzoekt. Mulder (1959) is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus Medisch Centrum en daar programmaleider bij het Epidemiologisch en Sociaal Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). Hij is werkzaam bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep, als psychiater in de acute psychiatrie en als opleider en onderzoeker.

Ervaring

Mulder is actief in diverse (inter)nationale (wetenschappelijke) commissies, werkgroepen en overlegorganen. Bestuurlijke ervaring deed hij onder meer op bij het Landelijk Kenniscentrum Phrenos, FACT Nederland, de Stichting HIC en de Stichting Volksbond Rotterdam en in een aantal raden van toezicht, zoals het Landelijk Patiënten- en Naastenplatform MIND en de Stichting Informatievoorziening in de Zorg. Ook binnen de NVvP is Mulder geen onbekende; hij was voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg en nam recentelijk deel aan de werkgroepen ‘governance’ en ‘leren en verbeteren’.

Kwaliteit

“De constatering dat veel mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en hun naasten in Nederland niet of nog niet de kwaliteit van zorg ervaren die mogelijk is, mede gezien de wachtlijsten, is een persoonlijke drijfveer”, zegt Mulder over zijn sollicitatie naar het voorzitterschap. “Ook de werktevredenheid onder collega’s laat te wensen over en er zijn tekorten aan personeel. Ingewikkelde problemen, waarbij we naar oplossingen zoeken zowel binnen als buiten de psychiatrie. Ik verheug me erop om hier een bijdrage aan te leveren.”

Bestuur NVvP

De andere leden met wie Mulder in mei 2022 het bestuur gaat vormen zijn: Alan Ralston (vice voorzitter), Marja van ’t Spijker, Natasja van de Weg (penningmeester) en Ingrid Willems.

Niels Mulder is de nieuwe beoogd voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij zal 13 mei de huidige voorzitter Elnathan Prinsen opvolgen.