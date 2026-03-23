Directeur Oostvaarderskliniek in Almere op non-actief

De onrust binnen de Oostvaarderskliniek in Almere lijkt maar niet te verdwijnen. Al jaren staat de tbs-kliniek bekend om incidenten, interne spanningen en een falend werkklimaat. Deze week werd een van de directeuren op non-actief gesteld, meldt De Telegraaf.

Inspecties, externe deskundigen en een adviesbureau liepen er de deur plat. Vanaf 2025 kwam de instelling zelfs onder toezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te staan, een zware maatregel.

Toch blijkt nu dat al die ingrepen nog steeds niet voldoende zijn geweest. In een Kamerbrief van vrijdag meldt DJI dat het heeft moeten ‘ingrijpen in de sturing’ van de kliniek. In simpele termen: de algemeen directeur, Elles Tillema-van Loo, is per direct op non-actief gezet. “Externe deskundigen hebben signalen afgegeven,” verklaart een woordvoerder van DJI aan De Telegraaf. “Na interne gesprekken heeft DJI ingegrepen. Eén directeur is vertrokken en een andere DJI-directeur is nu mede belast met de aansturing.” (ANP)