Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Directeur Oostvaarderskliniek in Almere op non-actief

De onrust binnen de Oostvaarderskliniek in Almere lijkt maar niet te verdwijnen. Al jaren staat de tbs-kliniek bekend om incidenten, interne spanningen en een falend werkklimaat. Deze week werd een van de directeuren op non-actief gesteld, meldt De Telegraaf.

Inspecties, externe deskundigen en een adviesbureau liepen er de deur plat. Vanaf 2025 kwam de instelling zelfs onder toezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te staan, een zware maatregel.

Toch blijkt nu dat al die ingrepen nog steeds niet voldoende zijn geweest. In een Kamerbrief van vrijdag meldt DJI dat het heeft moeten ‘ingrijpen in de sturing’ van de kliniek. In simpele termen: de algemeen directeur, Elles Tillema-van Loo, is per direct op non-actief gezet. “Externe deskundigen hebben signalen afgegeven,” verklaart een woordvoerder van DJI aan De Telegraaf. “Na interne gesprekken heeft DJI ingegrepen. Eén directeur is vertrokken en een andere DJI-directeur is nu mede belast met de aansturing.” (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzPersonalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties