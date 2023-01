Bram Berkvens aan de slag als directeur Reinier in de Kliniek

Bram Berkvens is door de raad van bestuur van Reinier van Arkel benoemd als directeur algemene zaken van de zorgeenheid Reinier in de Kliniek. Met ingang van 1 april 2023 volgt hij René Peijnenburg op, die eind april na een dienstverband van veertig jaar, met pensioen gaat.

Berkvens is in verschillende managementfuncties en de laatste jaren als directeur bedrijfsvoering actief geweest in de Brabantse ggz. Ook werkte hij mee aan landelijke ontwikkelingen en methodieken zoals High Intensive Care (HIC), Actief heRstel in de Triade (ART) en het werken met resourcegroepen. De ontwikkeling van herstelondersteunende zorg en netwerkverbindingen vormen een rode draad in zijn loopbaan.

Herordening

Vanaf 1 april vormt hij, samen met Malinda Verhoef, de directie van de zorgeenheid Reinier in de Kliniek. Deze zorgeenheid is, net als de zorgeenheid Reinier in de Wijk, met ingang van januari 2023 ontstaan uit de zorgeenheden Reinier² en Reinier+. Daarnaast blijven de zorgeenheden Herlaarhof en Ypse bestaan. “Deze herordening van de organisatiestructuur helpt ons een volgende stap te zetten op weg naar regionale zorgnetwerken waarin we met onze specialistische klinische voorzieningen, regioteams, FACT, ART, Herstelacademies en expertiseclusters de mentale gezondheid en veerkracht van burgers in de regio Den Bosch en de Meierij versterken”, aldus de organisatie.