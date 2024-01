Vigo benoemt twee interim-bestuurders na opstappen bestuur

De raad van toezicht van ggz- en jeugdzorgorganisatie Vigo Groep heeft Paul de Bot en John Kauffeld als interim-bestuurders aangesteld. Ze moeten ‘rust en vertrouwen’ herstellen, nadat het voltallige bestuur in december 2023 was opgestapt.

De raad van bestuur zag zich genoodzaakt terug te treden na berichtgeving van Follow the Money over verliezen, werkdruk, verzuim en betalingen voor digitalisering aan bedrijven.

Vigo-bestuur stapt op

Daarbij werd zeker 6,4 miljoen euro betaald aan twee bedrijven van een goede bekende van bestuurder Jolande Tijhuis. De voormalige raad van bestuur (Jolande Tijhuis, Michiel Heerkens en Wishal Sewbalak) was na de publicatie in FTM al diep door het stof gegaan. Maar dat bleek niet voldoende om het vertrouwen te herstellen. Opstappen bleek de enige optie.

Interim-bestuur: Paul de Bot en John Kauffeld

De raad van toezicht benoemt Paul de Bot en John Kauffeld om schoon schip te maken. De raad noemt de twee “door de wol geverfde bestuurders”. De Bot was onder meer interim-bestuurder bij GGZ Friesland en bestuurder bij Parnassia, de grootste ggz-aanbieder in Nederland. Kauffeld was jarenlang topman bij Espria, een van de grootste zorgaanbieders in de ouderenzorg. “De continuïteit van de organisatie, het kunnen verlenen van goede zorg en begeleiding en het herstellen van rust en vertrouwen vormen de kern van hun opdracht”, aldus de raad van toezicht.

Centrale Ondernemingsraad Vigo

De twee interim-bestuurders hebben een kennismakingsgesprek gehad met een afvaardiging van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR heeft unaniem positief geadviseerd op de benoeming van het interim-bestuur. Daarop heeft de raad van toezicht, mede op basis van het advies van de medezeggenschap, besloten om Paul de Bot en John Kauffeld deze week te installeren als interim-bestuurders van Vigo.

Onderzoek naar bestuurscrisis Vigo

De raad van toezicht wil ook een extern onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de bestuurscrisis. Mede op basis van input van de COR, voorzitters van de ondernemingsraden, overige medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders zal de raad van toezicht de onderzoeksvraag vaststellen en een bureau zoeken om dit onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek zal de raad van toezicht ook laten reflecteren op haar eigen rol.