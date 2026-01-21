Skipr

Frisius MC stapt eind dit jaar helemaal over op Epic-epd

Ziekenhuis Frisius MC wil in november dit jaar op beide locaties werken met één elektronisch patiënten dossier (epd). De keuze is daarbij gevallen op de Amerikaanse leverancier Epic.

Op dit moment draaien verschillende epd’s op de afzonderlijke locaties van Frisius MC. Dat is een erfenis van de fusie waaruit het ziekenhuis is ontstaan. Medisch Centrum Leeuwarden gebruikte het Epic-epd, ziekenhuis Tjongerschans dat van leverancier ChipSoft.

Epic-regio

Medio 2025 is besloten om op beide locaties het Epic-epd te gaan gebruiken. De overstap staan gepland voor november van dit jaar, blijkt uit navraag van Skipr. Daarmee lijkt het noorden van het land een heuse Epic-regio te worden, nadat afgelopen jaar ook Ommelander en Treant bekend maakten klant te worden van het Amerikaanse tech-bedrijf. Dat doen ze in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Landelijk gezien domineert ChipSoft de markt met een aandeel van zo’n 75 procent.

Meer over:Technologie

