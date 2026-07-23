Zeventig zorgorganisaties starten kort geding over inkoopbeleid zorgkantoren

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Het nieuwe inkoopbeleid van de zorgkantoren weerhoudt zorgaanbieders om te investeren in noodzakelijke vernieuwing en ontwikkeling van verpleeghuizen. Dat terwijl deze investeringen hard nodig zijn om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Een woordvoerder van brancheorganisatie ActiZ zegt: “De zeventig zorgorganisaties vragen de rechter het Wlz-inkoopbeleid 2027-2029 te toetsen omdat de nieuwe tariefsystematiek volgens hen onvoldoende zekerheid biedt voor investeringen in vastgoed, verduurzaming, innovatie en kwaliteit van zorg.”

Investeringsruimte

Hoewel de ouderenzorgorganisaties stellen onvoldoende middelen te hebben om te investeren in vastgoed, blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport ‘BDO-Benchmark Ouderenzorg: goede cijfers, grote zorgen‘ dat zorgorganisaties prima financiële resultaten hebben gehaald over 2025. Bovendien heeft de NZa per 2026 de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) met 13 procent verhoogt. Dat is de vergoeding die zorginstellingen binnen de Wlz ontvangen voor de kosten van hun gebouwen, zoals rente, afschrijving, onderhoud en (vervangende) nieuwbouw.



ActiZ zegt hierover: “De NHC-verhoging van 13 procent is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig geacht om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen, zoals op het gebied van duurzaamheid en brandveiligheid. Dat staat los van de nieuwe tariefsystematiek. Door die systematiek ontbreekt de financiële zekerheid om te kunnen investeren. ActiZ pleit daarom voor een voorspelbaar Wlz-inkoopbeleid en stabiele contractering, zodat zorgorganisaties verantwoord kunnen investeren en kunnen blijven werken aan toekomstbestendige zorg voor ouderen. We blijven ons hiervoor inzetten en willen constructief overleg met zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS over dit onderwerp.”