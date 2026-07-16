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Thema: Passende zorg
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CZ start Passende Wijkzorg in Haaglanden

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Zorgverzekeraar CZ, huisartsen en wijkzorgorganisaties starten in vier wijken in Haaglanden met vaste teams en één duidelijk aanspreekpunt per oudere. In de wijken Bouwlust/Vrederust, Laak, Loosduinen en Oud Rijswijk krijgen ouderen na de zomer zorg vanuit één team in plaats van de keuze voor verschillende zorgverleners.

“Wij willen niet dat er bij één oudere meerdere wijkzorgorganisaties over de vloer komen, met voor elke handeling weer iemand anders,” zegt Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ. “Zorg moet mensen helpen om thuis prettig en veilig te leven, niet hun dag bepalen. Als zorgverleners samenwerken vanuit één duidelijk plan en één aanspreekpunt, krijgen ouderen en hun naasten meer grip op hun dagelijks leven. Dat is beter voor de kwaliteit van zorg én noodzakelijk om de zorg toegankelijk te houden.”

De Groot ondertekende woensdag namens CZ de intentieverklaring Passende Wijkzorg in Haaglanden. Daarmee geeft CZ-invulling aan het Integraal Zorgakkoord en zet het een nieuwe standaard voor wijkzorg: minder organisaties per patiënt, betere samenwerking en meer duidelijkheid in de wijk. Om die nieuwe standaard in de praktijk te brengen, maken CZ, huisartsen en wijkzorgorganisaties stevige samenwerkingsafspraken. Zij werken toe naar een kleinere, vaste kerngroep gecontracteerde aanbieders rond ouderen met een kwetsbare gezondheid. In een volgende fase sluiten ook welzijnsorganisaties aan.

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