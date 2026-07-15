Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Aanbeveling: goede ondersteuning bij dementie vraagt om specifiek netwerk

,

Voor goede ondersteuning voor mensen met dementie moet gekeken worden naar welke mensen en initiatieven bijdragen aan zorg en welzijn. Niet alleen naar de directe familie of mantelzorgers. Dat is een van de aanbevelingen voor de ouderenzorg van vierdejaarsstudent verpleegkunde Joyce de Wit van NHL Stenden Hogeschool.

De Wit reisde samen met zorgorganisatie Noorderbreedte naar Namibië. Ze sprak met zorgprofessionals, managers, ouderen en inwoners in zowel stedelijke als landelijke gebieden. “We kijken vaak als eerste naar de mantelzorger, terwijl het juist belangrijk is om samen te verkennen wie kan bijdragen aan de zorg en het welzijn van iemand met dementie. Dat hoeft geen groot netwerk te zijn; het gaat erom de mensen die er wel zijn met elkaar te verbinden.”

Niet herkend

Hoewel het onderzoek zich aanvankelijk richtte op dementiezorg, bleek tijdens de gesprekken dat een bredere blik op ouderenzorg beter aansloot bij de praktijk. Dementie wordt in Namibië namelijk niet altijd herkend of vastgesteld. 

Praktische omstandigheden

De Wit zag hoe vanzelfsprekend familieleden, buren en andere mensen uit de omgeving betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Die betrokkenheid komt voort uit culturele overtuigingen, maar ook uit praktische omstandigheden, zoals beperkte zorgvoorzieningen en de grote afstanden tussen dorpen en zorginstellingen. 

Frisse blik

Volgens De Wit laat haar onderzoek zien dat internationale samenwerking niet alleen nieuwe kennis oplevert, maar ook helpt om met een frisse blik naar uitdagingen in de Nederlandse zorg te kijken. “We gingen niet naar Namibië om te vertellen hoe het beter kan”, vertelt De Wit. “Juist het idee dat we van elkaar kunnen leren, maakte dit onderzoek voor mij zo waardevol.”

Aanknopingspunten

Het onderzoek maakt deel uit van de samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en Noorderbreedte, waarin studenten, onderzoekers en zorgprofessionals gezamenlijk werken aan vraagstukken uit de praktijk. De contacten die tijdens het onderzoek in Namibië zijn gelegd met zorginstellingen, universiteiten en lokale gemeenschappen bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en verdere kennisuitwisseling. 

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:39 RIVM: ook in week na hittegolf meer sterfgevallen dan verwacht
13:29 Katinka van Boxtel nieuwe toezichthouder Santé Partners
11:37 Private-equitypartij wil ouderenzorgorganisatie overnemen
11:05 Aanbeveling: goede ondersteuning bij dementie vraagt om specifiek netwerk
14 jul 2026 Ouderen willen geen lichamelijke of medische zorg verlenen aan buurtgenoten

Interessant voor u

Webinar 1 juni 2026 | Duurzame zorg | Circulaire waarde ontstaat in ...
· 0 jaar geleden
32:08
Webinar 1 juni 2026 | Duurzame zorg | Van afval naar grondstof
22 weergaven · 0 jaar geleden
Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties