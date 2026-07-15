Aanbeveling: goede ondersteuning bij dementie vraagt om specifiek netwerk

Voor goede ondersteuning voor mensen met dementie moet gekeken worden naar welke mensen en initiatieven bijdragen aan zorg en welzijn. Niet alleen naar de directe familie of mantelzorgers. Dat is een van de aanbevelingen voor de ouderenzorg van vierdejaarsstudent verpleegkunde Joyce de Wit van NHL Stenden Hogeschool.

De Wit reisde samen met zorgorganisatie Noorderbreedte naar Namibië. Ze sprak met zorgprofessionals, managers, ouderen en inwoners in zowel stedelijke als landelijke gebieden. “We kijken vaak als eerste naar de mantelzorger, terwijl het juist belangrijk is om samen te verkennen wie kan bijdragen aan de zorg en het welzijn van iemand met dementie. Dat hoeft geen groot netwerk te zijn; het gaat erom de mensen die er wel zijn met elkaar te verbinden.”

Niet herkend

Hoewel het onderzoek zich aanvankelijk richtte op dementiezorg, bleek tijdens de gesprekken dat een bredere blik op ouderenzorg beter aansloot bij de praktijk. Dementie wordt in Namibië namelijk niet altijd herkend of vastgesteld.

Praktische omstandigheden

De Wit zag hoe vanzelfsprekend familieleden, buren en andere mensen uit de omgeving betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Die betrokkenheid komt voort uit culturele overtuigingen, maar ook uit praktische omstandigheden, zoals beperkte zorgvoorzieningen en de grote afstanden tussen dorpen en zorginstellingen.

Frisse blik

Volgens De Wit laat haar onderzoek zien dat internationale samenwerking niet alleen nieuwe kennis oplevert, maar ook helpt om met een frisse blik naar uitdagingen in de Nederlandse zorg te kijken. “We gingen niet naar Namibië om te vertellen hoe het beter kan”, vertelt De Wit. “Juist het idee dat we van elkaar kunnen leren, maakte dit onderzoek voor mij zo waardevol.”

Aanknopingspunten

Het onderzoek maakt deel uit van de samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en Noorderbreedte, waarin studenten, onderzoekers en zorgprofessionals gezamenlijk werken aan vraagstukken uit de praktijk. De contacten die tijdens het onderzoek in Namibië zijn gelegd met zorginstellingen, universiteiten en lokale gemeenschappen bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en verdere kennisuitwisseling.