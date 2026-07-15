Private-equitypartij wil ouderenzorgorganisatie overnemen

Het Gastenhuis heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van woonzorgcentra en bijbehorende zorgdiensten voor ouderen met dementie vanuit 37 locaties door heel het land. Mensen met een Wlz-indicatie met dementie als grondslag kunnen bij Het Gastenhuis terecht. Het Gastenhuis biedt binnen de Wlz het vpt, wat betekent dat cliënten huur-, woon- en servicekosten betalen en Het Gastenhuis vanuit het vpt zorg levert. Via afspraken in de Medisch Generalistische Zorg is er voor de locaties dag en nacht een huisarts of specialist ouderengeneeskunde beschikbaar.

Uitbreiding mogelijk

Initiatiefnemer en algemeen directeur Annemieke Bambach reageert op de vraag wat de geplande overname betekent voor Het Gastenhuis: ‘We blijven de plannen volgen die er al lagen. De komende jaren worden nog een paar locaties geopend die al in ontwikkeling zijn bij Amvest of BPD. Verder kijken we naar nieuwe locaties in gemeenten waar nog uitbreiding mogelijk is.” In het jaarverslag van 2025 van Het Gastenhuis staat de doelstelling opgenomen dat het vijf nieuwe locaties succesvol wil openen in Huizen, Meppel, Elst en Eindhoven.

Gilde Healthcare

Coöperatieve Gilde Healthcare Private Equity IV U.A. maakt onderdeel uit van de Gilde Healthcare investeringsgroep, een investeringsgroep die primair investeert in de gezondheidssector en daarnaast in klimaatoplossingen. Het Gilde was niet bereikbaar voor commentaar. De acquisitie verloopt via overnamevennootschap Genesis BidCo B.V. dat sinds 11 mei 2026 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Private equity omstreden

De rol van private equity in de langdurige zorg is niet onomstreden. In 2025 nam de Tweede Kamer voor de tweede keer een motie aan die het kabinet oproept om private equity uit de hele zorg te weren. Parlementariërs vonden dat ongewenste winstprikkels harder moeten worden aangepakt. Die motie werd ingediend door PVV-Kamerlid René Claassen, samen met CDA en SP. Toenmalig minister Fleur Agema (PVV) achtte die motie destijds niet uitvoerbaar of wenselijk, terwijl ze als Kamerlid fel tegenstander was van private equity in de zorg.



Het aandeel fusies en overnames waarin private-equitypartijen betrokken is, groeit verder gestaag. In 2025 was bij 54 procent van de fusies en overnames een private equity-partij betrokken volgens gegevens van de NZa. Dat is meer dan het jaar daarvoor, namelijk 46 procent in 2024.