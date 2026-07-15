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RIVM: ook in week na hittegolf meer sterfgevallen dan verwacht

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 In de week van 29 juni tot 5 juli, vlak nadat er een hittegolf was geweest in Nederland, overleden naar schatting 325 meer mensen dan verwacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een “na-ijleffect” dat kan optreden na een periode van hitte. “Ook in de week na de recente hittegolf zien we dus een sterke verhoging van de sterfte”, aldus het instituut woensdag.

In de week van 22 tot 28 juni stierven 586 mensen meer dan verwacht, wat de totale oversterfte in de hitteperiode op ongeveer 911 brengt. Volgens het RIVM zijn nu bijna alle sterfgevallen tijdens de hitteperiode gerapporteerd. “Waaraan mensen zijn overleden is niet bekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is zeer aannemelijk.”

Leeftijd

In alle regio’s in Nederland was sprake van verhoogde sterfte, met uitschieters in het zuiden en het oosten waar de temperaturen het hoogst waren. Ook was de sterfte voor alle leeftijdsgroepen verhoogd, maar het meest onder mensen van tachtig jaar en ouder. (ANP)

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