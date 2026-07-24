Nederland is koploper langdurige zorg, maar telt op één na minste ziekenhuisbedden van de EU

Nederland behoort tot de Europese landen met het laagste aantal reguliere ziekenhuisbedden per inwoner, maar staat in de Europese Unie op de absolute eerste plaats wat betreft het aantal bedden in verpleeghuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het jaar 2024 van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Oost- en Centraal-Europa koploper

In Nederlandse ziekenhuizen waren in 2024 gemiddeld 221 bedden voor opnamen beschikbaar per 100.000 inwoners. Binnen de gehele Europese Unie heeft alleen Zweden een nog lagere capaciteit, met 187 bedden per 100.000 inwoners. Ook Denemarken (226), Finland (248), Spanje (283) en Ierland (293) behoren tot de groep van zes EU-landen die ruim onder de grens van 300 ziekenhuisbedden blijven.

Het Nederlandse beeld staat in schril contrast met de situatie in Oost- en Centraal-Europa. Koploper Bulgarije telt maar liefst 870 ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners – bijna vier keer zoveel als Nederland. Ook buurland Duitsland (759) en Roemenië (731) beschikken over een aanzienlijk grotere klinische ziekenhuiscapaciteit.

Europees kampioen in verpleeghuiszorg

Waar Nederland hekkensluiter is in de reguliere ziekenhuiszorg, toont de statistiek voor de langdurige zorg een compleet omgekeerd beeld. Als het gaat om bedden in verpleeghuizen en andere residentiële zorginstellingen, voert Nederland de Europese ranglijst ruim aan.

Met 1.390 bedden in de langdurige zorg per 100.000 inwoners laat Nederland andere koplopers zoals Zweden (1.298) en België (1.249) achter zich. De Zuid- en Oost-Europese landen noteren in deze categorie juist extreem lage cijfers. In Griekenland zijn er slechts 20 bedden voor langdurige zorg per 100.000 inwoners beschikbaar, in Bulgarije 26 en in Portugal 94.