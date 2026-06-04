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Totaal rookverbod TanteLouise roept kritiek op

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Zorgorganisatie TanteLouise voert een streng rookbeleid in: alle locaties worden nagenoeg rookvrij. Het besluit stuit op felle kritiek online en vakbond FNV plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid.

Eerder deze week maakte de organisatie het nieuwe beleid bekend, aldus Omroep Brabant. “Vanaf 1 juni mogen alleen cliënten nog roken op het terrein, in de daarvoor bestemde rookzone buiten. Voor medewerkers, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers geldt dat zij niet meer op het terrein mogen roken en vapen, ook niet in het rookhok”, aldus de verklaring op sociale media.

Kritiek

Op de Facebook-pagina van TanteLouise regent het kritiek. Veel mensen ervaren het nieuwe beleid als betuttelend, zowel voor ouderen als voor medewerkers. Van de bijna 140 reacties getuigt het overgrote deel van onbegrip. Vakbond FNV Zorg en Welzijn heeft ook vragen bij het nieuwe beleid. “Je mag niet roken als medewerker, maar moet wel een cliënt begeleiden naar de rookzone. Als je het dan hebt over een veilige en rookvrije werkomgeving: hoe gaan ze dat oplossen? Die werknemers komen waarschijnlijk alsnog in aanraking met rook.”

Een woordvoerder van TanteLouise reageert op Omroep Brabant. Volgens hem is het rookbeleid de afgelopen jaren al stapsgewijs aangescherpt, mede vanwege het nationale rookbeleid. “Het Nationaal Preventieakkoord stelt dat in 2030 alle zorgorganisaties volledig rookvrij moeten zijn. Dit is de laatste stap.”

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