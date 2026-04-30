Vakbonden in actie tegen bezuiniging op huishoudelijke hulp

FNV Zorg & Welzijn start een petitie tegen de voorgenomen bezuiniging van 435 miljoen euro op huishoudelijke hulp.

Volgens de vakbond dreigt deze vorm van ondersteuning volledig uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verdwijnen. Samen met CNV pleit FNV ervoor om huishoudelijke hulp binnen de Wmo te behouden. De petitie wordt in september, in aanloop naar Prinsjesdag, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De vakbonden stellen dat honderdduizenden mensen hun huishoudelijke hulp zullen verliezen als de plannen doorgaan. Ook staan tienduizenden banen op de tocht. FNV-bestuurder Feli Escarabajal noemt de plannen “geen bezuiniging, maar het afschuiven van zorg en problemen op mensen zelf”.

Grotere gezondheidsverschillen

De gevolgen raken vooral mensen met een laag inkomen. Wie voldoende financiële middelen heeft, kan zelf hulp inkopen, maar anderen blijven volgens de bond achter. Dit kan leiden tot verslechterde leefomstandigheden en grotere gezondheidsverschillen. “Deze bezuinigingen maken de ongelijkheid alleen maar groter”, aldus Escarabajal.

In 2024 maakten 556.000 mensen gebruik van deze ondersteuning, een stijging van 41 procent ten opzichte van 2017 (CBS). De vraag groeit sneller dan bij andere Wmo-voorzieningen.

De bonden waarschuwen daarnaast dat taken verschuiven naar mantelzorgers, die al zwaar belast zijn. Ook verdwijnt volgens hen een belangrijke signaleringsfunctie, doordat huishoudelijke hulpen vaak als eerste problemen signaleren bij cliënten.

