Moties om zorgbezuinigingen te schrappen halen het niet

Tijdens het debat over de plannen van de nieuwe coalitie was er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een aantal moties om de bezuinigingen op de zorg te schrappen.

In totaal 61 Kamerleden (SP, 50Plus, GL-PvdA, PvdA, Denk, PVV, Lid Keizer, BBB en FvD) stemden voor de moties van SP-Kamerlid Jimmy Dijk. Hij wilde onder meer de verhoging van het eigen risico voorkomen.

Ook had hij moties ingediend om de bezuinigingen op de ouderenzorg en op de huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te schrappen.

Gehandicaptenzorg

Andere moties over de zorg haalden het wel. Zo was er een meerderheid voor een motie om het kabinet rekening te laten houden met de meest kwetsbare groepen bij hervormingen in de zorg. Ook wilde een meerderheid van de Kamerleden dat het kabinet met een plan binnen 6 maanden hoe mantelzorgers ondersteund gaan worden.

Een motie om de bezuinigingen over de gehandicaptenzorg ligt nog op de plank. De indiener, CU-Kamerlid Mirjam Bikker, wil eerst wachten op een brief van het kabinet. Daarin wordt gedetailleerder ingegaan op de plannen voor de sector.

Plannen coalitie

In totaal wil de coalitie van D66, CDA en VVD zo’n 10 miljard bezuinigen op de zorg. Voor een groot deel moet dit uit een verhoging van het eigen risico komen. Zo wordt het eigen risico jaarlijks aangepast aan loon en inflatie en moet het per 2027 met 60 euro omhoog.

Op de langdurige zorg willen de partijen structureel een kleine 2 miljard euro bezuinigen. Een miljard hiervan komt voor rekening van het bestuurlijke akkoord Wet langdurige zorg (Wlz) en het beleid om wonen en zorg te scheiden.

De coalitiepartijen hebben samen maar 66 zetels, niet genoeg voor een meerderheid. Ze zijn daarom afhankelijk van medewerking van andere partijen. Het is nog maar de vraag wat er in de praktijk terechtkomt van de plannen van de partijen.