Professor Scherder verkent juridische stappen tegen staat na tegenhouden verplichte dagelijkse beweging op school

Een verplichting voor alle scholen om dagelijks bewegen in het curriculum op te nemen, is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegengehouden. Dat schrijft Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek. Neuropsycholoog Erik Scherder verkent samen met Defence for Children juridische stappen – een rechtszaak – tegen de staat, omdat de gezondheid van kinderen in hun ogen onvoldoende beschermd wordt.

Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland. Dat aantal is de laatste jaren sterk toegenomen. Een van de oorzaken is dat kinderen te weinig bewegen. Het Landelijk Expertisecentrum voor het curriculum (SLO) nam ‘dagelijks bewegen’ op in de kerndoelen, de taken, van het basisonderwijs. Het ministerie van OCW zette daar 2 dagen voor de definitieve vaststelling van die kerndoelen – na 1,5 jaar vergaderen – plotseling een streep doorheen.

Bewegingsarmoede

Het schrappen van het voornemen om bewegen op school te verplichten is voor neuropsycholoog Erik Scherder de druppel. Hij houdt zich al jaren bezig met bewegingsarmoede bij kinderen. “Er zijn nu kinderen van 5 jaar oud met diabetes type 2”, zegt hij. “Vroeger was dat een ouderdomsziekte. Bewegingsarmoede is een pandemie.” (ANP)