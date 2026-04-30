Zorgwoordvoerder VVD Harry Bevers stopt tijdelijk vanwege ziekte

VVD-woordvoerder zorg, Tweede Kamerlid Harry Bevers, stopt tijdelijk met kamerwerk. Hij lijdt aan acute myeloïde leukemie.

Dat meldt de partij op de website.  “Harry en zijn gezin hebben de komende tijd nodig voor de behandeling en voor herstel”, staat in de korte VVD-verklaring. De partij wenst hem “enorm veel kracht toe”. Collega’s nemen voorlopig zijn werkzaamheden als zorgwoordvoerder over. Dieke van Groningen wordt in zijn plaats voor een periode van 16 weken beëdigd.

Bevers is kamerlid sinds juli 2024 en hield zich bezig met ziekenhuiszorg, geneesmiddelenbeleid en medisch-ethische onderwerpen. Bevers was een van de Tweede Kamerleden die sprak op het Grote Zorgdebat aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen oktober.

