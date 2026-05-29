Kamer wil onderzoek naar misstanden bij fertiliteitsklinieken

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks-PvdA, zo blijkt uit een rondgang door Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover.

Naar aanleiding van een bericht van Nieuwsuur vorige week, waaruit blijkt dat fertiliteitskliniek MCK uit Leiderdorp in 2018 geen openheid van zaken gaf over het bewust creëren van massadonoren, riep Kamerlid Lisa Vliegenthart (GroenLinks-PvdA) via een motie op tot een breed onafhankelijk onderzoek.

Het afgelopen jaar werd daar al meermaals op aangedrongen na een opeenstapeling van misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken. VVD, SGP, ChristenUnie en Groep Markuszower zeggen de motie van Vliegenthart te zullen steunen, D66 en CDA zeggen dat zeer waarschijnlijk ook te doen. (ANP)