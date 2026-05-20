Hartpatiënten Nederland: Cardiologen waren op de hoogte

Hartpatiënten Nederland stelt dat de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) haar leden niet heeft geïnformeerd over de omstreden Linox ICD-draden, terwijl ze wel op de hoogte was. De voorzitter noemt het een schande.

Hartpatiënten Nederland stelt dat de NVVC al in 2013 op de hoogte was van de problemen, maar leden niet onmiddellijk heeft geïnformeerd. Dat gebeurde pas lange tijd erna, stelt Hartpatiënten Nederland. Vervolgens, stelt de organisatie, hebben veel cardiologen hun patiënten ook niet actief geïnformeerd over de mogelijke risico’s van de ICD-draden waarmee zij dagelijks leven.

Onterechte shocks

Uit onderzoek van Investico, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG), Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer blijkt dat de fabrikant van medische hulpmiddelen Biotronik al ruim tien jaar waarschuwingen over een falend hartimplantaat naast zich neer heeft gelegd. De draden kunnen defect raken, met een verhoogde kans op onterechte shocks.

Cruciale informatie

“Het is schandalig dat deze problemen jarenlang onder de pet zijn gehouden”, zegt Jan van Overveld, voorzitter van Hartpatiënten Nederland. “Patiënten hebben recht op volledige openheid over medische hulpmiddelen die in hun lichaam zijn geplaatst. Het vaak gebruikte argument dat men patiënten niet ongerust wilde maken, kan nooit een reden zijn om cruciale informatie achter te houden.”

Transparantie

Volgens Hartpatiënten Nederland toont deze kwestie aan dat transparantie binnen delen van de Nederlandse cardiologie ernstig tekortschiet. De organisatie vindt dat alle patiënten met deze draden actief geïnformeerd moeten worden en standaard toegang moeten krijgen tot thuismonitoring, zodat defecten sneller kunnen worden opgespoord.

Meldingen

Exacte cijfers ontbreken, maar in Nederland kwamen in ieder geval 59 meldingen over onterechte shocks binnen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De meest recente melding is van dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd zeker duizend patiënten de onterechte shocks kregen. Beide getallen zijn een onderschatting omdat lang niet alle problemen worden gemeld. (ANP / Suzanne Bremmers)

De NVVC is niet bereikbaar voor een reactie.