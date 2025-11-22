Een pijnloos, stralingsvrij borstonderzoek dat ‘vroege afwijkingen’ zou opsporen, dat klinkt geruststellend. Maar achter de belofte van medische thermografie schuilt een harde waarheid: de methode kan geen borstkanker ontdekken. Toch blijven aanbieders het promoten, handig inspelend op de angst die veel vrouwen voelen voor mammografie, meldt Follow the Money (FTM).

Dat brengt vrouwen in gevaar. Want wie op thermografie vertrouwt, loopt het risico dat kanker pas wordt gevonden als het te laat is. FTM onderzocht tien aanbieders en zag hoe zij de wet omzeilen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde in 2016 al dat thermografie vaak op een dubbelzinnige manier wordt gepresenteerd: aanbieders zeggen niet letterlijk dat ze kanker kunnen opsporen, maar wekken wel die indruk. Sommige cliënten moesten zelfs verklaringen ondertekenen waarin stond dat thermografie geen vervanging is van mammografie, terwijl tijdens consulten wel werd gevraagd naar borstkanker in de familie en er ‘risicoscores’ uit de onderzoeken rolden.

Alleen bewezen effectieve methoden mogen als screening worden ingezet. Thermografie voldoet niet, en het is daarom verboden om het infraroodonderzoek als screeningsmethode aan te prijzen. (ANP)