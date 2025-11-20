Skipr

Clinical Diagnostics informeert huisarts en patiënt over datalek

Laboratorium Clinical Diagnostics informeert vanaf deze week huisartsen en patiënten over het datalek eerder dit jaar.

Dat meldt het laboratorium op de website. Door het lek werden privégegevens openbaar van honderdduizenden mensen van wie lichamelijke onderzoeken waren verwerkt door het lab in Rijswijk. Clinical Diagnostics meldt dat het in deze informatieronde niet gaat om onderzoeken die zijn verricht in het kader van deelname aan het Bevolkingsonderzoek Nederland.

Brieven aan patiënten en huisartsen

Het lab stuurt brieven aan patiënten “van wie gegevens middels verwijzing van een huisarts zijn betrokken bij het datalek”, schrijft Clinical Diagnostics. Wanneer patiënten die brief kunnen verwachten, wil het lab niet zeggen.

Huisartsen die rechtstreeks een onderzoek hadden aangevraagd, krijgen ook een brief. Huisartsen die geen brief krijgen, maar toch vermoeden dat patiënten zijn getroffen door het datalek, kunnen contact opnemen met het lab. De Landelijke Huisartsen Vereniging legt op de website uit wat huisartsen kunnen doen bij vragen van patiënten.

Bijna 1 miljoen mensen

Het datalek vond plaats in juli dit jaar, maar werd pas in augustus gemeld. In september kregen de eerste getroffenen brieven over welke gegevens precies gelekt waren van het Bevolkingsonderzoek Nederland. In de gehackte systemen stond informatie van ruim 941.000 mensen die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.

De precieze omvang van de hack is nog altijd onduidelijk, ook niet van hoeveel organisaties en dus mensen de namen, geslachtsaanduidingen, geboortedata, adressen, testuitslagen en burgerservicenummers werden buitgemaakt. Een klein deel van de gehackte gegevens kwam op het dark web terecht, een afgeschermd deel van internet. Het lab heeft niet bevestigd dat er losgeld is betaald. (ANP)

Meer over:PatiëntveiligheidTechnologie

