Biotronik negeert al 10 jaar waarschuwingen falend hartimplantaat

Fabrikant van medische hulpmiddelen Biotronik legt al ruim tien jaar waarschuwingen over een falend hartimplantaat naast zich neer. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG), Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer.

Het gaat om de draden waarmee een ICD aan het hart wordt vastgemaakt. Een ICD is een kastje dat in de borstkas wordt gezet, en een elektrische schok geeft bij een dreigende hartstilstand. Maar de zogeheten Linox-draden van het Duitse Biotronik gaan sneller kapot dan zou moeten. Cardiologen in binnen-en buitenland zagen dit het afgelopen decennium gebeuren en klopten tevergeefs aan bij de fabrikant.

Als de draden kapotgaan kan het kastje op hol slaan waardoor patiënten tientallen onterechte schokken achter elkaar kunnen krijgen, die oplopen in kracht tot wel 800 volt. Dit overkwam patiënten wereldwijd met dit specifieke type draden. Een Duitse vrouw van 76 jaar oud kreeg in één nacht 105 shocks achter elkaar, die doorgingen tot de batterij van haar ICD leeg was.

Duizenden patiënten

Exacte cijfers ontbreken, maar in Nederland kwamen in ieder geval 59 meldingen over onterechte shocks binnen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De meest recente melding is van dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd zeker duizend patiënten de onterechte shocks kregen. Beide getallen zijn een onderschatting omdat lang niet alle problemen worden gemeld. (ANP/Skipr redactie)