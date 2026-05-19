Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Biotronik negeert al 10 jaar waarschuwingen falend hartimplantaat

,

Fabrikant van medische hulpmiddelen Biotronik legt al ruim tien jaar waarschuwingen over een falend hartimplantaat naast zich neer. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG), Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer.

Het gaat om de draden waarmee een ICD aan het hart wordt vastgemaakt. Een ICD is een kastje dat in de borstkas wordt gezet, en een elektrische schok geeft bij een dreigende hartstilstand. Maar de zogeheten Linox-draden van het Duitse Biotronik gaan sneller kapot dan zou moeten. Cardiologen in binnen-en buitenland zagen dit het afgelopen decennium gebeuren en klopten tevergeefs aan bij de fabrikant.

Als de draden kapotgaan kan het kastje op hol slaan waardoor patiënten tientallen onterechte schokken achter elkaar kunnen krijgen, die oplopen in kracht tot wel 800 volt. Dit overkwam patiënten wereldwijd met dit specifieke type draden. Een Duitse vrouw van 76 jaar oud kreeg in één nacht 105 shocks achter elkaar, die doorgingen tot de batterij van haar ICD leeg was.

Duizenden patiënten

Exacte cijfers ontbreken, maar in Nederland kwamen in ieder geval 59 meldingen over onterechte shocks binnen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De meest recente melding is van dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd zeker duizend patiënten de onterechte shocks kregen. Beide getallen zijn een onderschatting omdat lang niet alle problemen worden gemeld. (ANP/Skipr redactie)

Reageer op dit artikel
Meer over:Patiëntveiligheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22:03 Biotronik negeert al 10 jaar waarschuwingen falend hartimplantaat
24 apr 2026 Twee brandweermensen gereanimeerd na medische keuring
9 apr 2026 Horror-verpleeghuis Derman moet stoppen van IGJ
8 apr 2026 Hack ChipSoft beïnvloedt alle ziekenhuizen
8 apr 2026 Zorgbalans en gemeenten lanceren campagne tegen ouderenmishandeling

Interessant voor u

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties