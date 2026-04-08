Zorgbalans en gemeenten lanceren campagne tegen ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen krijgt te maken met mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting. Daarom start Zorgbalans met Veilig Thuis Kennemerland en acht gemeenten een campagne.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger volgens Meldpunt Actueel, dat afgelopen najaar aandacht besteedde aan een aflevering over seniorengeweld.

Langer thuis wonen

Verschillende wetenschappers, artsen en verpleegkundigen constateren dat steeds meer ouderen die langer thuis wonen kwetsbaar zijn voor mishandeling en verwaarlozing.

Ouderenmishandeling vindt meestal plaats binnen de directe omgeving, bijvoorbeeld door een partner, familielid, mantelzorger of hulpverlener. Omdat veel ouderen vanuit schaamte en afhankelijkheid geen melding van geweld doen of erover praten, is het exacte aantal moeilijk te achterhalen.

Onzichtbaar

Daarom starten Zorgbalans, Veilig Thuis Kennemerland en de gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Haarlemmermeer een campagne. “Ouderenmishandeling komt helaas vaker voor dan we denken. Door bewustwording te creëren en vroegtijdig signalen op te vangen, kunnen inwoners, mantelzorgers en professionals beter inspelen op zorgen en passende hulp bieden”, meldt Diana van Loenen, wethouder zorg van gemeente Haarlem.

“De meldingen die we nu ontvangen zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg”, stelt Charlotte van der Meij, wethouder zorg en welzijn bij de gemeente Haarlemmermeer. “En zolang we het niet zien, kunnen we ook niets doen.” Ook oud-Kamerlid en Zorgbalans-bestuurder Vera Bergkamp constateert dat ouderenmishandeling vaak te onzichtbaar blijft. “In de Tweede Kamer heb ik gepleit voor meer onderzoek en aandacht voor dit probleem. Nu zet ik mij er in de zorg voor in dat we signalen eerder herkennen.”

Advies

Zorgbalans heeft daarvoor een eigen adviesteam ouderenmishandeling ingericht dat medewerkers ondersteunt en advies geeft. Op de campagnewebsite Verborgen Leed vinden slachtoffers en alerte omstanders informatie en tips om over mishandeling te praten en hulp te zoeken.

Ook worden de contactgegevens gedeeld voor een anoniem en gratis advies bij Veilig Thuis Kennemerland en de oproep om contact op te nemen met de huisarts of het sociaal wijkteam.